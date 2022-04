Israele: Ramadan di tensione a Gerusalemme, incidenti

TEL AVIV - Tensione sempre alta a Gerusalemme dopo che la scorsa notte nuovi incidenti si sono verificati fra reparti della guardia di frontiera israeliana e giovani palestinesi radunatisi per celebrare assieme il Ramadan in prossimità della Porta di Damasco, uno dei principali accessi alla Città vecchia. Secondo la radio militare, contro gli agenti sono state lanciate spranghe di ferro e sono stati sparati fuochi di artificio ad altezza d'uomo. Gli agenti hanno provveduto a disperdere la folla e hanno compiuto arresti.



A Gerusalemme, per tutto il periodo del Ramadan, sono stati dislocati 3.000 agenti di polizia e della Guardia di frontiera.



Un incidente di rilievo è avvenuto anche in Cisgiordania. Nella notte un palestinese ha aperto il fuoco con un'arma automatica contro abitazioni dell'insediamento di Avney Hefetz (presso Tulkarem) e si è poi dileguato. Non si segnalano vittime. La tensione si è estesa anche alla linea di demarcazione con la Striscia di Gaza. L'esercito ha inviato rinforzi nel timore di lanci di razzi da parte di Hamas o della Jihad islamica.