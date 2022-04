Israele: polizia uccide palestinese durante un controllo Un agente lo aveva fermato, uomo ha reagito accoltellandolo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 APR - In Israele un palestinese di 40 anni è stato ucciso dalla polizia. Fermato da un agente ad Ashkelon (a sud di Tel Aviv), il palestinese, 40 anni, nativo di Hebron (Cisgiordania), aveva estratto il coltello e aveva ferito il poliziotto che ha reagito, invece, sparandogli e uccidendolo.



Lo rende noto la polizia israeliana secondo la quale l'ufficiale sarebbe stato "ferito in modo non grave". Secondo la polizia si sarebbe trattato di "un attentato terroristico".(ANSAmed).