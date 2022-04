Cisgiordania: un manifestante palestinese ucciso a Nablus

TEL AVIV - Un palestinese è stato ucciso durante violenti scontri con l'esercito israeliano a Nablus, in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere il Ministero della Sanità locale, citato dall'agenzia Wafa, che ha identificato l'uomo in Muhammad Assaf di 34 anni. La stessa fonte parla di almeno 30 feriti in varie località.



Altri incidenti sono segnalati nel campo profughi di Jenin, a Tulkarem e altre città dove sono in corso, secondo il portavoce militare, operazioni antiterrorismo dell'esercito dopo gli attentati palestinesi delle ultime settimane in Israele.