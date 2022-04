Spagna: bufera su sindaco Madrid per acquisti in pandemia Intermediari presero commissioni milionarie su materiali Covid

(ANSAmed) - MADRID, 14 APR - Si moltiplicano in Spagna gli attacchi politici al sindaco di Madrid, il popolare José Luis Martínez Almeida, dopo che è scoppiato uno scandalo legato ad acquisti di materiale Covid da parte del comune nei momenti più gravi della pandemia (primavera 2020).



Negli ultimi giorni è infatti emerso che la Procura anticorruzione indaga su presunte commissioni milionarie pubbliche che due intermediari, Luis Medina e Alberto Luceño, si sarebbero intascati nel corso di operazioni di vendita di mascherine, guanti e test dalla Cina. Materiale rivelatosi poi, oltre che di pessima qualità, venduto a un prezzo di molto superiore a quello di mercato. I media iberici hanno diffuso notizie che non escludono la possibilità che i due presunti truffatori si siano messi in contatto con il comune di Madrid attraverso un cugino del sindaco Almeida, e che mostrano che il primo cittadino aveva avuto almeno una conversazione telefonica diretta con uno dei due. Almeida si è difeso sostenendo che il parente aveva solo fornito un indirizzo email del comune messo a disposizione per chi volesse contribuire alla gestione dell'emergenza e che la chiamata da lui effettuate era una delle tante in quelle giornate drammatiche - con centinaia di morti al giorno per il Covid e decine di milioni di persone rinchiuse in casa - fatte partire per ringraziare donatori di materiale di prima necessità.



Con le commissioni milionarie, i due intermediari si sarebbero comprati beni di lusso tra cui una Ferrari e una Lamborghini. Intanto, però, aumentano tra le fila dell'opposizione le voci di chi chiede ad Almeida un passo indietro. "Se gli è rimasta un po' di dignità, deve dimettersi", ha affermato la portavoce del partito di sinistra Más Madrid, Rita Maestre. (ANSAmed).