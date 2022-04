Gerusalemme: più di un migliaio a Via Crucis Città Vecchia Custode Patton, religioni costruiscano pace

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 APR - Più di un migliaio di fedeli, con tanti pellegrini, hanno partecipato dalle 11 alle 12 (ora locale) alla tradizionale Via Crucis che si è svolta nella Città Vecchia di Gerusalemme lungo le 9 Stazioni della Passione fino al Santo Sepolcro. La processione guidata dal Custode di Terra Santa padre Francesco Patton si è svolta " in tranquillità e raccoglimento", nonostante la situazione di grande tensione per gli incidenti tra palestinesi e polizia di Israele sulla non molto distante Spianata delle Mosche. Le celebrazioni del Venerdì Santo proseguiranno questa sera alle 20 al Santo Sepolcro con il cosiddetto 'Funerale di Gesù', una "specie di rappresentazione sacra - ha detto all'ANSA Patton - con un crocefisso speciale. Una riproduzione degli ultimi momenti del Nazzareno". "In sei anni che sono qui - ha detto ancora il Custode - l'unica volta di una Via Crucis diversa è stato nel 2020 a causa del covid. In quella occasione, eravamo in pochissimi viste le restrizioni sanitarie imposte in quel momento da Israele". Riguardo gli incidenti di questa mattina, Patton ha ricordato che la tensione spesso sale nei momenti di "coincidenza fra Ramadan e festività ebraiche". Va ricordato che la Spianata delle Moschee è per gli ebrei il Monte del Tempio.



"Occorrerebbe tuttavia che tutti rammentassero - ha aggiunto - che le religioni dovrebbero costruire la pace e la fraternità e non altre cose". (ANSAmed).