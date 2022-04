Spagna: russi affittano case di lusso per far fronte a spese Proprietari di ville nella Costa Brava necessitano di liquidità

(ANSAmed) - MADRID, 15 APR - Case di lusso messe in affitto nella zona della cosiddetta 'Costa Brava', in Catalogna, per poter far fronte alle spese correnti vista la sempre più delicata situazione economica del loro Paese: è la tendenza che sta iniziando a prender piede tra proprietari russi in questa zona turistica della Spagna, secondo il quotidiano La Vanguardia.



Come spiegato al giornale da operatori del settore immobiliare, i russi sono proprietari di solito "poco propensi" ad affittare le loro ville, anche se spesso queste sono occupate per poche settimane all'anno: ma le difficoltà crescenti di accesso a liquidità a causa delle sanzioni imposte alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina stanno rendendo più complicato pagare spese come gli alti mutui contratti per acquistare le proprietà ed altre spese. E così, sempre più spesso la soluzione passa per affittare le case: tra gli interessati, sottolinea La Vanguardia, ci sono non solo persone provenienti da diversi Paese europei, ma anche, talvolta, alcuni ucraini. (ANSAmed).