Spagna: per il 54%, obbligo mascherina tolto troppo presto Sondaggio El País-Cadena Ser, il 70% la terrà nei negozi

(ANSAmed) - MADRID, 20 APR - Oltre la metà degli spagnoli (il 54%) ritiene che l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi — non più in vigore a partire da oggi — sia stato abolito dal governo "troppo presto": è quanto emerge da un sondaggio effettuato dall'agenzia specializzata 40dB per il quotidiano El País e la radio Cadena Ser.



Allo stesso tempo, circa il 70% delle 500 persone consultate afferma che continuerà a mettersi la mascherina in ambienti chiusi come negozi, cinema, teatri o mostre, mentre circa il 62% lo farà in centri sportivi, palestre o sul posto di lavoro. In tutti questi luoghi la mascherina non è più obbligatoria come "norma generale", mentre resta l'obbligo di indossarla all'interno delle strutture sanitarie e sui mezzi pubblici.



