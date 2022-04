Tunisia: 'serbatoi vuoti' in petroliera affondata Mistero su rotta della Xelo, porto Egitto nega sia partita da lì

(ANSAmed) - TUNISI, 22 APR - Non è stata trovata alcuna traccia delle 750 tonnellate di gasolio che avrebbero dovuto essere nei serbatoi della petroliera Xelo, affondata sabato scorso al largo di Gabes, nel sud-est della Tunisia. Lo ha annunciato oggi Mazri Latif, contrammiraglio della Marina tunisina, responsabile della supervisione dell'intervento urgente per scongiurare il disastro ambientale, nel corso di una conferenza stampa a Gabes.



"I sommozzatori non hanno trovato nulla nei serbatoi della nave" ha detto Latif, senza fornire ulteriori spiegazioni. Anche il ministero dell'Ambiente di Tunisi ha emesso un comunicato in cui afferma che i serbatoi della nave affondata da quasi una settimana al largo di Gabès sono vuoti e non presentano alcun pericolo per la salute.



Il ministero ha assicurato che le operazioni di valutazione dei danni e di protezione del mare dall'inquinamento si interromperanno per il momento, fino alla ripresa delle operazioni volte alla rimozione del relitto della nave stessa.



Sull'affondamento sono state aperte due indagini, una proprio sulla dinamica dell'incidente, l'altra per disastro ambientale.



Ma sul tragitto della Xelo vi sono ancora molti misteri.



Ufficialmente la Xelo, di proprietà di un armatore turco, è naufragata durante una rotta che dal porto di Damietta in Egitto avrebbe dovuto portarla a Malta. Ma l'autorità portuale di Damietta ha affermato che "il porto non è stato il punto di partenza per il viaggio della nave mercantile affondata nel Golfo di Gabès". Come misura preventiva il tribunale di Gabes ha emesso un divieto di viaggio per 15 giorni rinnovabili nei confronti dei sette membri dell'equipaggio. (ANSAmed).