Migranti: un morto e vari dispersi al largo delle Canarie

MADRID - Varie persone risultano disperse in mare a sud dell'isola di Gran Canaria, dopo che la notte scorsa un barcone con migranti a bordo si è rovesciato prima che soccorritori riuscissero a raggiungere il punto della tragedia: lo ha reso noto all'ANSA una portavoce del servizio di salvataggio marittimo spagnolo. Secondo la stessa fonte, 34 persone sono state tratte in salvo: si tratta di 22 uomini, 10 donne e due minori. Inoltre, è stato anche recuperato un cadavere.



In base a un'allerta arrivata in precedenza al Centro di Coordinamento Regionale delle Canarie (Ccrc), si teme che alla partenza dalla costa del Sahara Occidentale a bordo del barcone fossero 61. Gli stessi dati sono stati riportati anche da Helena Maleno, nota attivista e portavoce dell'ong Caminando Fronteras.



Nella stessa operazione d'emergenza, l'imbarcazione di salvataggio marittimo spagnola Guardamar Calíope ha inoltre tratto in salvo altri 80 migranti. Insieme ai 34 sopravvissuti al naufragio, avvenuto a 132 miglia nautiche da Gran Canaria, sono attesi a breve sull'isola. Il servizio di salvataggio marittimo spagnolo ha inoltre provveduto a soccorrere altri 26 migranti, tra cui quattro minorenni, intercettati al largo della costa andalusa (sud della Spagna): le persone tratte in salvo sono state fatte sbarcare a Motril, in provincia di Granada.