Migrazioni: naufragio alle Canarie, 'possibili 24 dispersi' Soccorritori, 36 persone tratte in salvo, recuperato un cadavere

(ANSAmed) - MADRID, 26 APR - Potrebbero essere 24 i dispersi in un naufragio di un barcone di migranti avvenuto a sud dell'isola di Gran Canaria la notte scorsa: lo ha reso noto su Twitter il servizio di salvataggio marittimo spagnolo. I soccorritori, arrivati nel punto della tragedia quando il barcone si era ormai già rovesciato, hanno tratto in salvo 36 persone e recuperato un corpo.



In un primo momento, una portavoce del servizio di salvataggio marittimo aveva parlato di 34 superstiti, un morto accertato e 26 possibili dispersi. Secondo l'attivista ed esperta in migrazioni Helena Maleno, portavoce dell'ong Caminando Fronteras, tra le vittime ci sarebbero 12 donne e 7 bambini.(ANSAmed).