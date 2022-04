Israele: da stasera Yom HaShoah, in Memoria dello sterminio

TEL AVIV - Sei sopravvissuti alla Shoah accenderanno questa sera sei fiaccole in memoria dei 6 milioni di ebrei sterminati dai nazisti e dai loro alleati.



Israele, come ogni anno, si appresta a celebrare - da stasera fino al tramonto di domani - 'Yom HaShoah' (il Giorno della Shoah) a Yad Vashem, il Museo della Memoria a Gerusalemme. Alla solenne cerimonia di stato prenderanno parte il premier Naftali Bennett e il presidente di Israele Isaac Herzog.



Durante la manifestazione brevi video ripercorreranno la storia dei sei sopravvissuti - Zvi Gill, Shmuel Blumenfeld, Olga Kay, Arie Shilansky, Shaul Spielmann, Rebecca Elizur - che accenderanno le torce. Uno dei due rabbini capo di Israele, David Lau reciterà brani dai Salmi.



In occasione di 'Yom HaShoah' (che in Israele si celebra in data diversa da quella del Giorno della Memoria del 27 gennaio), Yad Vashem ha messo sul proprio sito una mostra incentrata sulla 'Deportazione degli ebrei durante la Shoah-Storie degli ultimi deportati dal giugno del 1944 ad aprile del 1945'. Domani ad Auschwitz in Polonia ci sarà la tradizionale 'Marcia dei Vivi' che ogni anno rinnova la Memoria di quanti furono sterminati.



Secondo dati apparsi sui media vivono attualmente in Israele oltre 161 mila sopravvissuti alla Shoah ma il numero si va assottigliando: lo scorso anno sono deceduti circa 15 mila.