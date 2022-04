Migranti: Tunisia blocca 41 partenze, 495 fermati in 6 giorni

TUNISI - La Guardia costiera tunisina ha sventato dal 17 al 23 aprile, in diverse regioni del paese, 41 operazioni di migrazione irregolare e intercettato in tutto 495 migranti, di cui 434 provenienti da diversi paesi dell'Africa subsahariana. Lo si legge in una nota del portavoce della Guardia nazionale di Tunisi, che dà conto anche di 7 ingressi illegali via terra nel paese, con 58 persone arrestate.



Inoltre la Marina militare di Tunisi ha tratto in salvo ieri 15 connazionali, a bordo di un gommone in difficoltà al largo di Biserta. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa di Tunisi in una nota precisando che il salvataggio è avvenuto a circa 7 km a nord-est dell'isola di Cani, e che le persone soccorse, dai 20 ai 31 anni, erano salpate la notte precedente dalle coste di Biserta "con l'intenzione di attraversare di nascosto le frontiere marittime in direzione dello spazio europeo". "I migranti sono stati consegnati alla Guardia nazionale di Biserta per le necessarie azioni legali nei loro confronti", conclude la nota.