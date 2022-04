Siria: raid aereo israeliano vicino Damasco, 9 morti

DAMASCO - Cinque soldati siriani e 4 civili sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano la notte scorsa vicino a Damasco. Lo ha reso noto oggi una fonte militare siriana all'agenzia di stampa statale SANA. "Il nemico israeliano ha effettuato un attacco aereo all'alba... prendendo di mira diverse posizioni intorno a Damasco", ha detto la fonte militare.



Si tratta, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh), dell'attacco più mortale di questo tipo dall'inizio dell'anno. Stando alla ong, Israele ha preso di mira in particolare un deposito di munizioni e diverse postazioni militari legate all'Iran, nemico dello Stato ebraico.