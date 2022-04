Gerusalemme: 250 mila nella Spianata per Notte del Destino

TEL AVIV - Una folla stimata in 250 mila persone ha partecipato la scorsa notte nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme alle preghiere del Laylat al-Qadr (la Notte del destino), una delle ricorrenze più importanti che concludono il mese di digiuno del Ramadan. Lo riferisce l'agenzia di stampa Maan secondo cui quest'anno spiccava la presenza di fedeli giunti da Paesi islamici, che negli ultimi due anni avevano dovuto rinunciare a raggiungere Gerusalemme a causa della pandemia del Covid.



L'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa aggiorna che ai margini delle preghiere alcuni incidenti si sono verificati fra un gruppo di giovani e agenti della polizia israeliana.



Questi hanno indirizzato verso di loro gas lacrimogeni e granate stordenti, ma a quanto pare non hanno fatto ingresso fisico nella Spianata. Diverse persone sono rimaste intossicate, aggiunge la Wafa, e una è stata tratta in arresto. Secondo i media israeliani questi incidenti si sono verificati presso la Porta dei Mugrabi, ossia nelle immediate vicinanze della Spianata del Muro del Pianto.