Pedopornografia: nel 2021 casi trattati aumentati del 47%

ROMA - Nel 2021 sono stati 5.316 i casi di pedopornografia trattati dalla Polizia postale, con un incremento del 47% rispetto all'anno precedente. In crescita anche il numero dei minori, 531, approcciati sul web da adulti abusanti. La fascia più a rischio è tra i 10 e i 13 anni, ma crescono anche i casi di adescamento online dei bambini nella fascia 0 - 9 anni, sempre più connessi ai giochi di ruolo e videogiochi online.



Per la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia del 5 maggio, Save the Children e Polizia Postale diffondono un dossier dati sull'adescamento online, cresciuto durante la pandemia, e una guida per genitori.