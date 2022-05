Migranti: Sea Watch salva altre 88 persone, ora 145 a bordo

(ANSAmed) - ROMA, 09 MAG - Altre 88 persone sono state salvate da Sea Watch, come annunciato dalla stessa Ong su Twitter. "Secondo soccorso per Sea Watch 4. Ieri sera il nostro equipaggio ha salvato 88 persone in difficoltà. Ora abbiamo 145 persone a bordo della nostra nave. Persone che, senza assistenza, sarebbero annegate o sarebbero state illegalmente respinte in Libia", si legge. (ANSAmed).