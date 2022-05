Migranti: Marocco, 18 morti su barconi in una settimana

RABAT - La Guardia costiera del Marocco ha soccorso 221 migranti in totale dal 2 all'8 maggio, in più operazioni tra la costa atlantica e quella mediterranea del Paese. Per la maggior parte di origine sub-sahariana, i migranti cercavano di raggiungere le coste europee a bordo di navi di fortuna, alcuni anche via kayak e acqua scooter. Sui barconi sono stati trovati anche 18 cadaveri. I sopravvissuti, secondo fonti militari, hanno ricevuto i primi soccorsi a bordo delle navi della Marina militare e poi sono stati accompagnati nei porti più vicini per espletare le procedure necessarie.