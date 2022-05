Sindaco Lisbona, 'trasporti gratis come misura ambientale'

LISBONA - Il comune di Lisbona ha deciso diu rendere i trasporti gratuiti per i giovani fino ai 23 anni e gli anziani sopra i 65: Si tratta di una "misura per la decarbonizzazione della città, non una misura sociale", ha chiarito il sindaco della capitale portoghese, Carlos Moedas, a un congresso sulla comunicazione e l'economia digitale.



Moedas ha così commentato quella che definisce la "misura più importante che abbiamo approvato" a livello di amministrazione cittadina, presente in pochissime altre città europee. "Se la sfida più grande che dobbiamo affrontare oggi è quella del cambiamento climatico, allora andrà affrontata nelle città", ha aggiunto. A riportare la notizia è il settimanale Expresso.



Secondo quanto deciso dall'amministrazione comunale a fine aprile, nella capitale portoghese i trasporti dovrebbero diventare gratuiti per gli anziani a partire da questa estate e per i più giovani da settembre..