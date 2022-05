Spagna: nuova condanna all'ex presidente catalano Quim Torra Pena di 15 mesi di inabilitazione da cariche pubbliche

(ANSAmed) - MADRID, 11 MAG - L'ex presidente catalano Quim Torra è stato condannato a 15 mesi di inabilitazione da cariche pubbliche e a una multa per non aver fatto togliere entro i termini stabiliti uno striscione pro-indipendenza dalla sede del governo della regione nel 2019. Lo ha reso noto il Tribunale regionale della Catalogna.



Il reato attribuito a Torra è quello di disubbidienza, in quanto non rispettò una risoluzione giudiziaria. Per una condanna simile, a inizio 2020 Torra fu destituito da presidente della Catalogna. (ANSAmed).