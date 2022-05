Cisgiordania: ucciso un poliziotto israeliano a Jenin Portavoce: 'Colpito in un'operazione contro terroristi armati'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 MAG - E' morto un poliziotto israeliano ferito questa mattina in modo grave vicino a Jenin, in Cisgiordania. Lo ha detto il portavoce della polizia secondo cui Noam Raz (47 anni) è stato colpito durante una operazione "contro terroristi armati". Raz era membro dell'unità antiterrorismo della polizia (Yamam). Il premier Naftali Bennett ha detto "che è morto un eroe, un combattente coraggioso che ha rischiato la vita in un'operazione antiterrorismo". (ANSAmed).