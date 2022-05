Libia: governo Bashaga va a Tripoli, scontri tra milizie

ROMA - E' durato poco l'ingresso a Tripoli del governo libico nominato a febbraio dal Parlamento di Tobruk, guidato da Fathi Bashaga, costretto a lasciare la capitale dopo poche ore a causa di scontri scoppiati tra milizie rivali.



Il governo di Bashaga aveva annunciato nella notte il suo ingresso nella capitale Tripoli, sede dell'esecutivo rivale di unità nazionale del premier Abdul Hamid Dbeibah, riconosciuto dall'Onu, che rifiuta di cedere il potere. Il servizio stampa del governo aveva annunciato in un comunicato "l'arrivo del primo ministro del governo libico Fathi Bashaga, accompagnato da diversi ministri, nella capitale Tripoli, per iniziare il suo lavoro lì".



L'arrivo di Bashaga e la sua delegazione ha innescato combattimenti tra milizie rivali, documentati in un video del Libya Review, che lo hanno costretto dopo qualche ora ad annunciare il suo ritiro dalla città. Ieri sera Dbeibah aveva ordinato all'aeronautica militare di "colpire i movimenti militari non autorizzati nella capitale".



Secondo il The Libya Observer, citando fonti locali, nella capitale ora prevale una "cauta calma". L'ufficio media di Bashaga ha affermato di aver deciso di lasciare Tripoli "per fermare lo spargimento di sangue e garantire la sicurezza delle persone".