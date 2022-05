Melilla, boom di vaccini con apertura frontiera marocchina

MADRID - Sono aumentate considerevolmente le vaccinazioni anti-Covid a Melilla, enclave spagnola in Nord Africa dove dalla scorsa notte è di nuovo aperta — dopo oltre due anni di chiusura — la frontiera terrestre con il Marocco. È quanto riportano la radio Cadena Ser e altri media, spiegando che l'aumento del numero di persone disposte a vaccinarsi si è iniziato a notare dopo che è stato reso noto che uno dei requisiti stabiliti da Rabat per attraversare il confine è proprio quello di essersi sottoposti a vaccinazione contro il Covid. Tra ieri e oggi, riporta la Ser, è stato iniettato un migliaio di dosi.



Un aumento delle persone disposte a vaccinarsi è stato registrato anche a Ceuta, l'altra enclave spagnola dove è stato riaperto il confine ibero-marocchino, secondo il giornale locale El Faro de Ceuta. In entrambe le città, la riapertura dei passi di frontiera è avvenuta senza complicazioni ed è stata accolta da festeggiamenti su entrambi i lati del confine, riporta la stampa spagnola.