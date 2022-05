Esercitazione di sicurezza di Hamas nel centro di Gaza City

GAZA - Una esercitazione di sicurezza è stata condotta oggi dalle forze di sicurezza di Hamas in un ampio quadrilatero nel centro di Gaza City in cui si trovano i comandi dei servizi di sicurezza, il collegio della polizia, un carcere, uffici diplomatici, l'ospedale militare e la sede della polizia. L'intera zona è stata proclamata 'off limit' alla popolazione civile durante l'intera durata dell'esercitazione, protrattasi per oltre un'ora.



In tutta la Striscia, riferiscono fonti locali, si è avvertita un'atmosfera di emergenza, mentre in varie arterie venivano istituiti posti di blocco. Gli abitanti della città hanno udito echi di esplosioni e hanno visto elevarsi dalla zona dell'esercitazione colonne di fumo che simulavano incendi. Si sono udite inoltre sirene di ambulanze adibite al trasporto di feriti.



Al termine dell'esercitazione il portavoce del Ministero degli Interni di Hamas Yiad al-Bozum ha espresso soddisfazione.



"Operiamo costantemente - ha spiegato - per migliorare le nostre capacità in momenti di emergenza, a difesa della popolazione".