Cannes: film svizzero svela equivoci degli aiuti ai migranti Alla Quinzaine "La derive des continents" di Lionel Baier

(ANSAmed) - CANNES, 23 MAG - C'è un po' d'Italia nel film svizzero "La derive des continents" del regista Lionel Baier, presentato oggi alla sezione Quinzaine des Réalisateursdel Festival del Cinema di Cannes. Infatti si svolge in Sicilia il tempestoso incontro tra Nathalie Adler, funzionaria dell'Unione Europea e suo figlio Albert, militante di una Ong impegnata nel soccorso ai migranti. Lei è stata inviata in missione per organizzare la visita di due premier (Emmanuel Macron ed Angela Merkel) ai campi profughi, lui non accetta quello che considera solo un impegno di facciata da parte dei governi e lo scontro in famiglia diventerà specialmente aspro.



Baier, che si era fatto notare nel 2008 al festival di Locarno con il sorprendente "Un autre homme", ha mano ferma e dirige bene i suoi attori, ma è chiaro che per lui il contesto è meno interessante dello scontro generazionale di mentalità che sta all'origine della storia. "Con questa Europa - dice - dobbiamo fare tutti i conti, che ci crediamo o meno, perfino se, come la Svizzera, non ne facciamo parte. Di fronte alla tragedia dei profughi tutti abbiamo reazioni diverse e spesso ci vergogniamo di ciò che pensiamo in privato. Ma per i giovani è diverso e io volevo portare allo scoperto lo scontro tra innocenza e realismo. E' un film diverso dai miei precedenti, segna un passaggio e ho fatto tesoro della mia esperienza come documentarista. Il sottotitolo del film dice 'Al sud' e per me questa è la prospettiva con cui noi europei dobbiamo guardare al domani". (ANSAmed).