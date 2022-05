Oim, 629 migranti riportati in Libia la settimana scorsa

IL CAIRO - Sono stati 629 i migranti riportati in Libia la settimana scorsa, tra il 15 e il 21 maggio, mentre cercavano di raggiungere l'Italia. Lo segnala l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in un tweet che fornisce il consueto bilancio settimanale portando a 6.340 le persone salvate o intercettate al largo delle coste libiche quest'anno a fronte delle 32.425 dell'intero 2021.



Gli annegamenti registrati fino al 21 maggio sono 129 mentre a 459 ammonta il numero dei dispersi rispetto ai 662 corpi recuperati e alle 891 persone di cui si sono perse le tracce in mare l'anno scorso, emerge inoltre dalla grafica pubblicata dall'Oim.