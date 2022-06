Migranti: partita da Mazara missione 12 della Mare Jonio 214 persone soccorse nel 2022 da nave Mediterranea Saving Humans

(ANSAmed) - PALERMO, 3 GIU - È partita oggi alle 13 dal porto siciliano di Mazara del Vallo la nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans. La nave sta facendo rotta verso sud e nella giornata di domani raggiungerà la zona Sar di fronte alle coste della Libia. Si tratta della Missione numero 12 di Mediterranea, piattaforma della società civile a tutela dei diritti fondamentali, ed è la terza missione di osservazione e monitoraggio, ricerca e soccorso, condotta nel 2022 dalla Mare Jonio, unica nave della Flotta Civile europea battente bandiera italiana. Nel corso delle due precedenti missioni (gennaio e aprile) la nave ha soccorso in mare e sbarcato in sicurezza in Italia 214 persone che si trovavano in pericolo.



Dall'inizio dell'anno in corso, secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite e aggiornati al 28 maggio scorso, oltre 600 donne, uomini e bambini hanno perso la vita nel Mediterraneo Centrale e oltre 7.000 (tra cui 288 minori) sono le persone intercettate e catturate in mare dalla cosiddetta Guardia costiera libica e ricondotte a forza proprio in quel Paese dai cui orrori cercavano e cercano di fuggire.(ANSAmed).