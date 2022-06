Migranti:Ong, 277 minori tunisini non accompagnati in Italia Dall'inizio dell'anno, 'ma aumenteranno'

(ANSAmed) - TUNISI, 3 GIU - Il numero dei migranti minori rappresenta il 16,04% del numero totale dei migranti tunisini in arrivo in Italia dall'inizio del 2022. Lo ha annunciato il portavoce dell'Ong Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes) incaricato della migrazione, Romdhan Ben Amor, che ha specificato che il numero dei minori non accompagnati giunti in Italia dall'inizio dell'anno a fine maggio è di 277, oltre ad altri 77, accompagnati. Questo tasso, che probabilmente aumenterà entro la fine di quest'anno, indica, secondo Ben Amor, la fragilità della situazione dei minori in Tunisia.



Il responsabile della migrazione del Forum ha ricordato che questo tasso era stato del 17,42% rispetto al numero totale di migranti tunisini giunti in Italia nel 2021. "Il numero di minori migranti non accompagnati arrivati in Italia è stato di 2.076 nel 2021, oltre ad altri 655 accompagnati", ha precisato.(ANSAmed).