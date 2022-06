Migranti: Spagna, 4 morti in un naufragio al largo di Murcia Un bimbo tra le vittime, 12 i sopravvissuti,si cerca un disperso

(ANSAmed) - MADRID, 8 GIU - È di quattro morti, tra cui un bambino, il bilancio del naufragio di un'imbarcazione utilizzata da migranti e naufragata in acque della regione di Murcia, nel sud-est della Spagna. Lo riportano i media iberici, citando la delegazione del governo centrale in questo territorio. Il bambino è deceduto mentre veniva trasportato d'emergenza in elicottero dai soccorritori. Secondo gli ultimi dati, i sopravvissuti sono 12, mentre un'altra persona risulta dispersa.(ANSAmed).