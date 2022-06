Turchia, esercito pronto per operazione anti curdi in Siria

ISTANBUL - L'esercito turco ha completato la preparazione per l'annunciata operazione militare contro le forze curde nel nord della Siria. Lo fa sapere Sabah aggiungendo che i militari sono ora in attesa dell'ordine da parte di Ankara per avviare l'offensiva

Secondo il quotidiano turco filogovernativo, l'azione militare sarà portata avanti assieme all'Esercito nazionale siriano, gruppo appoggiato da Ankara formato da siriani che si oppongono al presidente Bashar al-Assad e che precedentemente era conosciuto come Esercito libero siriano. Gli obiettivi dell'operazione - annunciata dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan nelle scorse settimane - saranno simultaneamente le zone, ancora sotto il controllo delle forze curde, di Tal Rifat e di Manbij, a ovest del fiume Eufrate. Ieri, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha ribadito con l'omologo russo Serghei Lavrov l'intenzione di Ankara di portare avanti l'operazione chiedendo a Mosca, che ha una presenza militare nell'area, di onorare accordi del 2019 secondo cui la presenza delle forze curde nella zona dovrebbe essere rimossa.