Israele: Tel Aviv celebra il Gay Pride, attesi a migliaia Città in festa per l'evento, tra i maggiori al mondo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 GIU - Decine di migliaia di partecipanti - sia da Israele sia dall'estero - sono attesi oggi a Tel Aviv per l'annuale Gay Pride, considerato uno dei maggiori al mondo e una festa per tutta la città. Da giorni Tel Aviv, ritenuta tra le più amichevoli nei confronti della comunità omosessuale, si sta preparando all'evento: strade, negozi e bar sono pavesati con la tradizionale bandiera arcobaleno. Polizia e Servizi di Pronto Soccorso (Magen David Adom) hanno rafforzato presenza e mezzi e già da questa mattina presto alcune vie sono state chiuse al traffico. L'invito delle autorità cittadine è stato quello di evitare di spostarsi con veicoli privati ma di scegliere il servizio pubblico.



Quest'anno il percorso della manifestazione, che comincia nel primo pomeriggio, sarà diverso da quello degli anni precedenti: a causa dei molti lavori in pieno centro per la nuova metropolitana tutto si è spostato nella zona nord della città.



La partenza è infatti prevista da Rokach Boulevard e si concluderà nel Ganei Yehoshua Park dove poi la festa proseguirà tutta la notte. (ANSAmed).