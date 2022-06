Siria: Sana, raid israeliani su Damasco, feriti Ong, è il secondo attacco aereo israeliano in una settimana

(ANSAMed) - BEIRUT, 10 GIU - Un civile siriano è stato ferito nei pressi di Damasco da un raid aereo attribuito a Israele e compiuto nelle ultime ore. Lo riferisce l'agenzia governativa siriana Sana, che si limita ad affermare che l'attacco aereo è avvenuto a sud della capitale siriana.



Dal canto suo, l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria riferisce di un attacco aereo israeliano contro depositi di armi degli Hezbollah filo-iraniani, presenti in Siria.



La Sana afferma che la contraerea siriana ha risposto abbattendo un numero imprecisato di missili israeliani, e che l'attacco è provenuto con velivoli che hanno sorvolato le alture contese del Golan.



Secondo l'Osservatorio, si tratta del secondo raid israeliano su Damasco in pochi giorni dopo quello riportato il 6 giugno scorso. Il 20 maggio scorso un altro raid attribuito a Israele aveva ucciso, secondo l'Osservatorio, tre ufficiali dell'esercito siriano sempre vicino a Damasco. (ANSAMed).