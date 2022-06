Riparte piano per rientro estivo di nordafricani via Spagna

MADRID - È prevista per domani la ripresa, dopo due anni di sospensione, dell'operazione 'Passo sullo Stretto', che permette ogni estate a centinaia di migliaia di persone, principalmente nordafricani, di rientrare dall'Europa nei loro Paesi d'origine passando dalla Spagna. Lo riporta l'agenzia di stampa Efe.



L'operazione, sospesa dopo l'inizio della pandemia di Covid nel 2020, riprenderà in seguito all'inizio di una "nuova fase" dei rapporti bilaterali tra i governi di Spagna e Marocco, per mesi disturbati da tensioni di natura diplomatica tra le due parti. Il dispositivo messo a punto per permettere l'esodo estivo di centinaia di migliaia di nordafricani residenti in Europa coinvolgerà diversi porti del sud della Spagna. Nelle ultime settimane, Spagna e Marocco hanno anche riaperto le frontiere terrestri in comune.