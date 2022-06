Algeria adotta l'inglese nell'istruzione primaria Per la prima volta in alternativa alla lingua francese

(ANSAmed) - Le autorità algerine hanno annunciato per la prima volta nella storia del Paese l'adozione della lingua inglese nell'istruzione primaria. Lo ha annunciato la presidenza algerina in un comunicato, precisando che l'introduzione della nuova lingua avverrà dopo "uno studio approfondito da parte di esperti e specialisti".



L'Algeria vive da molti anni una vivace polemica a causa della predominanza dell'uso della lingua francese nei vari cicli di istruzione al posto dell'inglese.



L'uso del francese è diffuso in Algeria e, ad eccezione del Ministero della Difesa, tutti i ministeri algerini usano la lingua di Molière nella maggior parte della corrispondenza interna e anche nelle dichiarazioni ufficiali, nonostante la Costituzione stabilisca che "l'arabo è la prima lingua nazionale e ufficiale".



Esperti e storici affermano che la diffusione della lingua francese in Algeria è dovuta alla sua imposizione durante l'era coloniale, durata 132 anni (1830 -1962).(ANSAmed). (ANSA).