Egitto: dieci condanne a morte per terrorismo islamico Sentenza contro le 'Falangi di Helwan' per attentati 2013-15

(ANSAmed) - IL CAIRO, 28 GIU - La Corte d'assise per la sicurezza dello Stato egiziana ha condannato a morte 10 terroristi islamici e 56 altri all'ergastolo nel processo alle cosiddette "Falangi di Helwan" per "atti terroristici" compiuti al Cairo tra l'agosto 2013 e il febbraio 2015 che hanno provocato, fra l'altro, la morte di un "ufficiale" e il ferimento di altri tre uomini della sicurezza. Lo riferiscono fonti giudiziarie precisando che gli imputati nel processo erano 215 di cui 167 in carcere. (ANSAmed).