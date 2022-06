Gaza: 'spiava per Israele', condannato ad impiccagione Da Corte marziale dure pene detentive per 3 'collaborazionisti'

(ANSAmed) - GAZA, 28 GIU - Una Corte marziale di Gaza ha condannato oggi a morte per impiccagione un palestinese giudicato colpevole di aver passato dal 2007 all'intelligence di Israele informazioni relative alle attività dei gruppi armati della Striscia. Lo riferisce la agenzia di stampa palestinese Maan. Secondo i capi di accusa, l'uomo - identificato con il nome di Nidal S. - rivelò fra l'altro l'ubicazione di tunnel militari e di rampe di lancio di razzi che furono poi attaccati, "causando morti e ferimenti" fra i miliziani.



Altre tre persone sono state condannate, per "collaborazionismo" con i servizi israeliani a lunghe pene detentive con lavori forzati. Tutti i condannati, rileva Maan, possono ricorrere in appello. (ANSAmed).