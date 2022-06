Siria: attacco Usa con drone, ucciso un leader jihadista Abu Hamzah al Yemeni era leader del gruppo Hurras al-Deen

(ANSAmed) - WASHINGTON, 28 GIU - Un attacco di un drone statunitense nel nord-ovest della Siria ha ucciso un leader yemenita di un gruppo jihadista locale affiliato ad Al-Qaeda, secondo quanto dichiarato dall'esercito statunitense e da un osservatore della guerra siriana.



L'attacco, effettuato lunedì poco prima della mezzanotte ai margini orientali della città di Idlib, ha eliminato Abu Hamzah al Yemeni, identificato come leader del gruppo Hurras al-Deen.



"Yemeni viaggiava da solo su una moto al momento dell'attacco", ha dichiarato il Comando centrale degli Stati Uniti in un comunicato, aggiungendo che un "esame iniziale indica che non ci sono vittime civili".



L'Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede in Gran Bretagna, che si avvale di un'ampia rete di fonti all'interno della Siria, ha confermato che Yemeni è stato ucciso nell'attacco, affermando che si tratta del secondo tentativo di neutralizzarlo dopo un attacco simile avvenuto lo scorso anno.



(ANSAmed).