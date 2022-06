Per strage Bataclan Abdeslam non uscirà mai più da carcere Ergastolo senza sconti per attentati Parigi 2015

(di Tullio Giannotti= (ANSAmed) - PARIGI, 30 GIU - La chiamano "pena di morte sociale" e finora in Francia era stata pronunciata soltanto per 4 persone, mai per un terrorista. E' l'ergastolo "incomprimibile", cioè senza nessuna possibilità di sconti, riduzioni o commutazione in pene alternative: Salah Abdeslam, il decimo terrorista delle stragi jihadiste del 13 novembre 2015, l'unico sopravvissuto, trascorrerà il resto dei suoi giorni in carcere.



Aveva detto, prima della chiusura del maxiprocesso in cui era il principale imputato, di aver "commesso errori" ma di non aver "ucciso nessuno". Il suo avvocato aveva proclamato che se la condanna fosse stata all'ergastolo perpetuo, a vincere sarebbe stato "il terrorismo".



Francese di origini marocchine, 32 anni, dopo 6 anni di silenzio in un carcere di massima sicurezza, Salah aveva cominciato spavaldo, arrivando a provocare i parenti delle vittime presenti, a proclamarsi un soldato dell'Isis. Via via il suo atteggiamento - da settembre a fine giugno - era profondamente cambiato. In un'udienza a febbraio aveva pianto, si era descritto come un elemento di secondo piano, non al corrente dei piani dei capi.



Fra i 19 condannati sul totale di 20 imputati figura anche Mohamed Abrini, 'l'uomo col cappello' degli attentati di Bruxelles, che avrebbe anche lui dovuto far parte dei commando di Parigi: gli sono stati inflitti 22 anni di massima sicurezza.



Al processo cominciato il 6 settembre scorso nell'aula bunker appositamente costruita per ospitare fino a 3.000 persone, in oltre 140 giornate di udienza sono comparsi 14 imputati sui 20 previsti. Gli altri 6 sono stati giudicati in contumacia, 5 dei quali (dirigenti dell'Isis) sono quasi certamente già morti nella regione fra Iraq e Siria. (ANSAmed).