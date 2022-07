Covid: Francia, superata soglia 200.000 casi in un giorno Lo ha annunciato il nuovo ministro della Salute, François Braun

(ANSAmed) - PARIGI, 05 LUG - Continuano ad aumentare i contagi quotidiani per la 7/a ondata di Covid in Francia: secondo il nuovo ministro della Salute, François Braun, ce ne sono stati oltre 200.000 nelle ultime 24 ore, il numero più alto delle ultime settimane.



Secondo le cifre fornite dal ministro, nell'ultima settimana di questa ripresa epidemica causata dalle sottovarianti BA4 e BA5, i casi sono aumentati in media di 120.000 unità al giorno. La regione più colpita è quella di Parigi, l'Ile-de-France, con 1.200 casi su 100.000 abitanti. Per il ministro, l'arrivo del picco epidemico - pur incerto - potrebbe situarsi fra 2 o 3 settimane. Il numero di 200.000 casi è comunque molto lontano dal picco di circa 400.000 casi al giorno raggiunto a gennaio.



Il ministro conferma che queste sottovarianti non differiscono dalle altre finora conosciute di Omicron, estremamente contagiose ma meno gravi del ceppo originario.



L'osservazione della curva di aumento dei casi negli ultimi giorni ha, peraltro, evidenziato un lieve rallentamento nella progressione. I pazienti ricoverati in ospedale con il Covid sono 16.638, con un migliaio di nuovi ingressi ogni giorno (in rialzo piuttosto stabile del 30% ogni settimana). Crescono di meno i ricoveri in terapia intensiva, che sono 978, con 90 nuovi ingressi ogni giorno. Stabile a livello quotidiano di 45 il numero dei decessi. (ANSAmed).