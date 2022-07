Quarta Caffè, concorso per nuovo design suoi iconici barattoli Latte con marchio azienda salentina sono oggetti di modernariato

(ANSAmed) - ROMA, 06 LUG - La tradizione che sposa l'innovazione; il "vecchio" barattolo di latta utilizzato per contenere le pregiate miscele del Caffè Quarta - oggi un oggetto di modernariato - che diventa palestra creativa per tutti coloro che vorranno cimentarsi con una nuova iniziativa della storica azienda salentina: un concorso nazionale per individuare colui/colei che saprà inventare la veste grafica del barattolo Quarta Caffè.



Il concorso mira a stimolare la creatività di grafici, illustratori e designer residenti in Italia: basterà infatti aver compiuto 18 anni per partecipare al contest, in maniera assolutamente gratuita (non sarà infatti necessario fare alcun acquisto di prodotti o servizi), ma per farlo bisognerà attenersi ai requisiti del concorso presenti sul sito www.quartacaffe.com/concorso2022. Gli elaborati completi in tutte le loro parti dovranno essere inviati con WeTransfer all'indirizzo concorso2022@quartacaffe.comentro le ore 23.59 del giorno 10 agosto 2022. I vincitori verranno decretati dalla Quarta Caffè S.p.A.: al primo classificato andranno 4.500, al secondo 2.500, al terzo 1.500 euro.



Quarta Caffè nasce negli anni Cinquanta da un piccolo bar con degustazione nel cuore di Lecce, e oggi, pur rimanendo un'azienda familiare - nel senso migliore del termine - si sviluppa su un'area di 12.000 metri quadri nella zona industriale di Lecce, suddivisi in magazzini, stabilimento produttivo e uffici; l'impianto, totalmente informatizzato, trasforma ogni anno oltre 70.000 sacchi di caffè verde in un ricco assortimento di miscele dal gusto e dall'aroma inconfondibile. In un mercato sempre più attento agli aspetti "green" della produzione, inoltre, l'azienda prosegue il suo cammino rafforzando l'impegno nei confronti della sostenibilità delle lavorazioni produttive e dello sviluppo del territorio di riferimento, come dimostrano le innumerevoli iniziative che vedono Quarta Caffè in prima linea nella difesa del territorio e del mare. L'azienda ha inoltre intrapreso da tempo l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, fotovoltaico e torre eolica in perfetta coerenza con i valori aziendali. (ANSAmed).