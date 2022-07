A Lipari, arte e letteratura con il Mediterraneo al centro Dal 16 luglio nel segno delle arti visive, poesia, musica

(ANSAmed) - NAPOLI, 7 LUG - Torna con la sua seconda edizione, da sabato 16 luglio, nel cuore del Mediterraneo, 'Eoliè 22 - Arte letteratura e società', il festival-mostra che ha scelto il chiostro normanno benedettino di Lipari come luogo simbolo per continuare a percorrere la strada di ricerca, ricostruzione, trasformazione avviata lo scorso anno, nel segno delle arti visive, della poesia e della musica.



Riportare l'attenzione sul respiro interiore per riscoprire l'eccellenza, il talento e il merito, le tre parole chiave che accomunano, spiegano gli organizzatori in una nota, e guidano gli artisti protagonisti della seconda edizione: "ex-cellere", cioé tirare fuori i propri desideri, raccogliere e rimettere insieme i pezzi dell'esistenza, cercare di ricomporre le tessere, ciascuno del proprio mosaico per offrirlo agli altri come traccia di una strada possibile da percorrere insieme.



Le colonne e i capitelli fantasiosi del chiostro ricostruiti, accoglieranno, fino al 16 agosto, le opere dello scultore degli angeli Ernesto Lamagna, Irene Lanza e i suoi frammenti venuti dal mare, la nostalgia delle origini dell'installazione di Guido Airoldi, la luce potente e l'incantesimo della realtà dei quadri di Davide Frisoni, le anfore molli emerse dagli abissi di Alessandro La Motta, lo stupore per il mondo animale e dei suoi colori delle grandi tele di Valentina De Martini, le sculture magnetiche e cariche di forza di Francesco Pessina, tutti i colori e gli odori della Sicilia delle ceramiche di Nicolò Morales.



Il 16 luglio c'è il vernissage 'I dialoghi di Eolié 2022 - Eccellenza, talento, merito': il curatore Francesco Malfitano incontra il poeta e scrittore Davide Rondoni, Carmelo Travia, candidato al David di Donatello 2022 per la canzone 'Just you', la cantante, attrice e ricercatrice Miriam Palma, Dario Sangiolo, Dirigente Medico in Oncologia Medica presso IRCCS Candiolo (TO). Un evento fortemente voluto dal suo curatore, Francesco Malfitano, avvocato appassionato d'arte, liparoto, romano d'adozione, che spiega: "Quest'anno siamo stati risvegliati da una guerra vicina e mai lontanamente paventata, che ci riporta alla realtà più cruda, che speravamo di non conoscere, e che invece, ciclicamente, si ripresenta. Una guerra che chiede innanzitutto all'Occidente di riscoprire la propria identità culturale, di metterla a disposizione di tutti per poter dialogare e costruire ponti. Crediamo che lasciarci provocare dal tema del talento, del merito, dell'eccellenza possa stimolare un processo di conoscenza, concederci un abbrivio di ripartenza, trainare i nostri desideri più nobili, indicare un nuovo percorso guidati dalla visionarietà dei nostri artisti, poeti, musicisti". (ANSAmed).