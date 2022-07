Giordania:Corte annuncia fidanzamento principessa reale Iman Con Jameel Alexander Thermiotis, socio dirigente Ventura Capital

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 LUG - La Corte reale hashemita ha annunciato il fidanzamento della principessa reale Iman con Jameel Alexander Thermiotis. Lo riferisce l'agenzia Petra secondo cui il fidanzamento è avvenuto alla presenza di re Abdallah II e della regina Raina, genitori di Iman, e dei fratelli, principi reali Al Hussein, Hashem e Salma.



"La Corte reale - è scritto sulla Petra - porge le sue sincere congratulazioni a Sua Altezza Reale la Principessa Iman e al Sig. Thermiotis in questa occasione e augura loro una vita di felicità".



Iman, nata nel 1996, è la secondogenita di re Abdallah e Raina. Secondo quanto riportano i media Thermiotis è socio dirigente del fondo - di base a New York - 'Ventura Capital' ed è nato in Venezuela nel 1994. Su Twitter, la regina Rania ha scritto: "Congratulazioni mia carissima Iman; il tuo sorriso è sempre stato un dono d'amore che ho amato dal giorno in cui sei nata. Auguro a te e Jameel una vita piena di amore e risate!".(ANSAmed).