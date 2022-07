Tunisia: consegnati diplomi a giovani a rischio migrazione

TUNISI- "L'Italia, la Tunisia e l'Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni) insieme nel promuovere formazione professionale e inclusione sociale per giovani tunisini a rischio migrazione". Cosi' l''ambasciata d'Italia a Tunisi su Twitter commenta la cerimonia di consegna dei diplomi nell'ambito del progetto "Helma Tunisie" (sogno) attuato dall'Oim in Tunisia insieme alle istituzioni locali e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale italiano per sostenere lo sviluppo giovanile e contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale.



Il progetto Helma, avviato nell'agosto 2020, mira a migliorare le opportunità di reinserimento socio-economico per i giovani a rischio di nuova emigrazione irregolare e altri gruppi vulnerabili attraverso la formazione di competenze richieste dal mercato del lavoro e il sostegno allo sviluppo della comunità.



Questa prima sessione di formazione ha interessato i giovani delle regioni di Sfax e Mahdia, la prossima sarà rivolta a quelli di Tataouine e Medenine, informa l'Oim in Tunisia.