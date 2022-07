Croazia: quasi domato il vasto incendio in Dalmazia Distrutte una ventina di case, evacuati 500 abitanti e turisti

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 14 LUG - Il vasto incendio, che ieri pomeriggio si è avvicinato alla cittadina turistica croata di Zaton, nella provincia di Šibenik (Sebenico), nella Dalmazia centrale, è stato quasi domato nella notte e ora non pone più rischi diretti alla popolazione locale e ai turisti.



Nello spegnimento hanno partecipato circa 300 vigili del fuoco, due velivoli canadair e tre Air Tractor, nonché una cinquantina di soldati delle forze armate. Le fiamme non sono ancora spente del tutto, ma la zona interessata è ora circondata dalle squadre di intervento.. Le fiamme hanno distrutto una ventina di case, perlopiù di villeggiatura, nel vicino villaggio turistico di Rasline. Per precauzione nel pomeriggio di ieri erano stati evacuati circa 500 abitanti e turisti. (ANSAmed).