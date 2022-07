La Francia celebra la festa nazionale del 14 luglio Iniziative anche a Roma, gemellata con Parigi

(ANSAmed) - PARIGI, 14 LUG - Circa 125.000 poliziotti e gendarmi sono mobilitati domani sull'insieme del territorio della Francia per garantire la sicurezza durante le Festività del 14 luglio, la Festa nazionale che oggi celebra la presa della Bastiglia durante la Rivoluzione del 1789.



A Parigi si tiene la tradizionale parata militare sull'avenue des Champs-Elysées con il presidente Emmanuel Macron e le massime cariche dello Stato, sono schierati 12.000 agenti e pompieri.



Appelli a manifestare nella capitale, in Place de la Bastille, sono stati lanciati sui social da gruppi di'Gilets Jaunes' in lotta contro il governo.



"A causa del livello elevato e persistente della minaccia terroristica, un'attenzione particolare sarà volta alle misure di sorveglianza e controllo previste nel piano antiterrorismo Vigipirate, come anche alla capacità reattiva delle nostre unità", ha scritto ieri Darmanin in un messaggio rivolto ai prefetti.



Mercoledì sera si è tenuta l'ultima serata della rassegna 'Dolce-Vita-Sur-Seine/Nouvelle-Vague-sul-Tevere', organizzata in simultanea a Roma e Parigi nel quadro dello storico gemellaggio tra le due capitali. A Parigi c'è stato un omaggio a Pier Paolo Pasolini, con letture di Ascanio Celestini e un concerto di musiche di Nino Rota, 'Sognare Fellini'. Sull'isola Tiberina a Roma è stato proiettato Cléo de 5 à 7 di Agnès Varda. Le due capitali sono gemellate dal 1956. (ANSAmed).