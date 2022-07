Israele colpisce sito Hamas a Gaza dopo spari al confine

TEL AVIV - Velivoli dell'aviazione militare israeliana hanno attaccato oggi una postazione militare di Hamas nel nord della Striscia di Gaza. Lo ha riferito il portavoce militare secondo cui si tratta di una reazione agli spari esplosi in precedenza dalla Striscia verso il villaggio israeliano di confine Netiv ha-Assarà, che hanno provocato lievi danni materiali ma non vittime. Fonti locali riferiscono dalla Striscia di Gaza che l'attacco israeliano è stato centrato nella località di Beit Hanun.



Sempre oggi a Gerusalemme un israeliano di circa 40 anni è stato accoltellato e ferito in modo grave mentre viaggiava su un autobus di linea nel rione di Ramot. Lo ha riferito la radio militare secondo cui in apparenza si tratta di un attentato palestinese. Il suo assalitore "è stato neutralizzato", ha aggiunto la radio.