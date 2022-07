Libia: Oim, 193 migranti riportati a terra in 7 giorni

TUNISI - "Nel periodo dal 10 al 16 luglio 2022, 193 migranti sono stati sbarcati sulle coste libiche". Lo scrive su Twitter l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia precisando che dall'inizio dell'anno sono stati 10.465 i migranti salvati in mare e riportati in Libia, dei quali 694 donne e 400 minori. 176 migranti sono morti e altri 634 sono scomparsi sulla rotta del Mediterraneo centrale nel 2022, secondo la stessa fonte.