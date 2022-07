Spagna: oltre mille morti per ondata eccezionale di caldo

MADRID - È salito a 1.047 in Spagna il bilancio delle morti attribuibili alle alte temperature registrate dall'inizio dell'ultima ondata di caldo (10 luglio) fino allo scorso martedì 19 luglio: è quanto messo in luce dalle stime raccolte dall'Istituto di Salute Carlos III, centro di ricerca pubblico.

Questo episodio di caldo estremo, con massime superiori ai 40 gradi in molte aree del Paese, ha provocato un forte allarme in Spagna in quanto considerato legato alle conseguenze del surriscaldamento globale. "Il cambiamento climatico uccide", ha avvertito lunedì il premier Pedro Sánchez.