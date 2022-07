Oltre 2mila migranti soccorsi, Lampedusa al collasso

ROMA - Senza soluzione di continuità partono dalle coste nordafricane col mare piatto e ottime condizioni meteo verso le coste siciliane barconi e barchette carichi di migranti che vengono salvati e fatti salire a bordo sugli scafi militari italiani o sulle navi delle Ong.

Decine gli sbarchi registrati nel weekend, con Lampedusa che si conferma il porto dove più forte si sente la pressione degli arrivi, anche se sull'isola i turisti non sanno cosa avviene a poche centinaia di metri dai loro teli posati sulla sabbia.

Ventisei recuperi di barche, con oltre 600 persone, sono avvenuti fra la notte di sabato e la mattinata di domenica sull'isola, dove già il 23 luglio c'erano stati un totale di 13 arrivi di imbarcazioni, gran parte recuperate a largo, con poco meno di 350 persone. Alcuni barchini con migranti sono riusciti a giungere direttamente la terraferma. E oggi, si sono registrati altri 7 sbarchi, arrivando a toccare il numero di 1.871 migranti ospiti all'hotspot di Lampedusa, a fronte dei 350 posti disponibili. Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, ha annunciato che tra oggi e domani inizieranno "i trasferimenti con i traghetti di linea". Mannino ha lanciato un appello: "Chiedo con forza alla prefettura di Agrigento e al ministero dell'Interno di predisporre, almeno per tutto il periodo estivo, una nave umanitaria". Con questa imbarcazione, "così come succedeva con le navi quarantena, riusciremmo a tamponare il sovraffollamento almeno durante l'estate. Si eviterebbero scene di degrado, rischi per la salute e non saremmo in perenne emergenza hotspot", ha affermato.

Oltre agli sbarchi di Lampedusa, nel weekend si sono registrati altri arrivi sulle coste italiane. Domenica, due vedette della capitaneria di porto sono giunte al molo Norimberga di Messina dopo avere soccorso un peschereccio tra Libia e Calabria con a bordo 600 persone. Nella città dello Stretto sono scese 179 persone ma sulla banchina sono state deposti anche cinque cadaveri: da accertare le cause della morte. Le altre persone sono state dirottate verso Portopalo di Capo Passero, Catania e Crotone. Tra i migranti vi sono trenta minori non accompagnati. Sono 674 in totale le persone salvate sabato - alcune recuperate direttamente dall'acqua - da motovedette della capitanerie e della Gdf e dalla nave mercantile Nordic che sono state trasbordate su nave Diciotti della Guardia Costiera, per poi arrivare a terra. E per quanto riguarda le attività delle ong in mare, Sea watch ha segnalato che "dopo i 4 soccorsi effettuati" sabato, "a bordo di SeaWatch3 abbiamo a bordo 428 persone, tra cui donne, bambini, una donna incinta di 9 mesi e un paziente con gravi ustioni costantemente monitorati dal team medico. Se non fossimo stati presenti quale sarebbe stata la loro sorte?". E così la donna, col marito, e un bimbo piccolo con ustioni, e i suoi genitori, sono stati portati al Poliambulatorio dell'isola. Alla Ong tedesca fa eco Sos Mediterranee, che oggi ha riferito di un "Terzo soccorso: la Ocean Viking ha tratto in salvo 73 persone, tra cui un bambino di un anno, da un gommone quasi sgonfio a 37 miglia dalle coste libiche, segnalato da alarm phone. 268 naufraghi sono ora a bordo: tra di loro oltre 100 minori non accompagnati".