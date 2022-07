Cisgiordania: 16/enne palestinese ucciso da esercito Israele Colpito a morte in scontri a al-Mughayer

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 LUG - Un ragazzo palestinese di 16 anni è stato colpito a morte dal fuoco di militari israeliani durante scontri avvenuti oggi in Cisgiordania, nel villaggio di al-Mughayer. Lo ha riferito il ministero della sanità palestinese, citato dalla agenzia di stampa Maan. Secondo il ministero il ragazzo è' stato colpito al petto da un proiettile ed è deceduto poco dopo il ricovero. Il portavoce militare israeliano non ha ancora commentato l'incidente.



In base alla ricostruzione dell'agenzia di stampa palestinese Wafa, gli incidenti hanno avuto inizio quando gli abitanti del villaggio cisgiordano hanno organizzato una manifestazione di protesta contro i coloni. A quel punto reparti dell'esercito sono intervenuti, assieme con i coloni, per disperdere i dimostranti. (ANSAmed).