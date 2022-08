Migranti: corsa contro tempo per svuotare hotspot Lampedusa Nella struttura ora 1.686 ospiti, previsto trasferimento per 600

(ANSAmed) - LAMPEDUSA, 01 AGO - Sono 1.686 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa che ne potrebbe ospitare solo 350. La scorsa notte ne sono stati imbarcati 373 sul traghetto Pietro Novelli, quando il numero totale degli ospiti dell'hotspat aveva raggiunto quota 2.059.



E per oggi - secondo quanto pianificato dalla Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, - è previsto l'imbarco di altre 600 persone sulla nave Diciotti della Guardia costiera.



Stanotte non si sono registrati sbarchi sulla più grande delle isole Pelagie. Ieri ce n'erano stati 6 per complessive 230 persone. (ANSAmed).